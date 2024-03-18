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Haberler Dünya Haberleri Katil Netanyahu, Biden ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü
Giriş Tarihi: 18.3.2024 21:12

Katil Netanyahu, Biden ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

Elinde binlerce masum sivilin kanı olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede Gazze'deki son gelişmeleri istişare etti.

AA
Katil Netanyahu, Biden ile Gazze’deki son gelişmeleri görüştü

İsrail Hükümeti Basın Ofisi, Biden ile Netanyahu'nun yaptığı 45 dakikalık telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, Biden ile Gazze'deki son gelişmeleri ve İsrail'in bütün hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını görüştüklerini kaydetti.

Söz konusu hedefleri "Hamas'ın ortadan kaldırılması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin İsrail için artık tehdit olmamasının sağlanması" olarak sıralayan Netanyahu, ayrıca Gazze'ye "bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak gerekli insani yardımı" sağlayacaklarını bildirdi.

Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı kısa videoda da görüşmeye ilişkin benzer açıklamaları yaptı.

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Katil Netanyahu, Biden ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü
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