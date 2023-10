Katliam ortaklığı

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin dört bir yanına ölüm yağdırıyor. Son olarak önceki gece El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Hastaneye sığınan çoğunluğu çocuk olmak üzere 471 Filistinli daha şehit oldu. Hastane soykırımından saatler sonra ise ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'e gitti. Biden'ı havalimanında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıladı. Biden ve Netanyahu kameralar karşısında defalarca birbirine sarıldı.İsrail'e ulaşmasından kısa bir süre sonra Netanyahu ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Biden, ABD'nin çatışmada nerede durduğunu göstermek için İsrail'i ziyaret ettiğini söyledi. El Ehli Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili olarak kendini "üzgün ve şaşkınlığa uğramış" hissettiğini söyleyen Biden, Netanyahu'ya "Gördüğüm kadarıyla bu, siz değil, diğer ekip tarafından yapılmış gibi görünüyor. Ama dışarıda bundan emin olmayan bir sürü insan var; bu yüzden pek çok şeyin üstesinden gelmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.ABD'nin İsrail'i desteklemeye devam edeceğini söyleyen Biden, Netanyahu'ya "Bundan sonra ne olacağı konusunda tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi ve İsrail'de olmaktan 'gurur duyduğunu' söyledi. Biden, "Bugün burada bulunmamın basit bir nedeni var; İsrail halkı ve dünyadaki herkesin ABD'nin nerede durduğunu bilmesi. Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken da burada. Buraya birkaç kez geldi. Ama ben şahsen gelmek istedim" dedi.İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef almasını yağım ağızla eleştiren Avruplı bazı liderler, açıklamalarında sivilleri hedef alanın İsrail olduğunu ise söylemedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "hiçbir şey sivilleri hedef almayı haklı gösteremez" dedi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz" dedi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "İsrail'in kendini savunma hakkı var" dedi.AB'li lidelerin mesajlarının altına binlerce kişi "Hastaneyi sizin yıllardır her katliamını desteklediğiniz İsrail yaptı" şeklinde tepkiler verildi. Sosyal medyada bazı kullanıcılari ise Facebook ve Instagram'ın Filistin destekli mesajları engellediğini söyledi. Meta'nın sözcüsü Andy Stone iddiaları yalanlayarak "Kullanıcıların erişim problemine yol açan bir hata tespit ettik. İçeriğin konusuyla hiçbir ilgisi yoktu" ifadelerini kullandı.BATI basını, İsrail'in hastane saldırısını örtbas etmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.ABD merkezli New York Times gazetesi, üç kez başlık değiştirdiği haberinde, önce "hava saldırısı" ifadesini kullandı, ardından bunu "patlama" şeklinde değiştirdi.ABD merkezli Washington Post manşette "Filistinli yetkililere göre, Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünden endişe ediliyor" ifadesini kullandı.İngiltere merkezli BBC'nin Türkçe servisi, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğinin kesin olmadığı yönünde algıya girişti.Reuters ajansı, sitesinde haberi, "Yerel yetkililer, Gazze'de bombalanan hastanede yüzlerce kişinin öldüğünü söylüyor" başlığıyla duyurdu.Associated Press (AP) önce, "Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, hastaneye yönelik İsrail hava saldırısının yüzlerce kişiyi öldürdüğünü söyledi" başlığını attı. Güncellemede, "İsrail, Gazze'deki hastane patlamasıyla ilgisi olduğunu yalanladı, patlamanın nedeninin Filistin roketi olduğunu açıkladı" başlığı kullanıldı.İngiliz The Guardian, "Hamas'ın idaresindeki Sağlık Bakanlığı'na göre 200-300 kişi saldırıda öldü" manşetini attı.Wall Street Journal, saldırıyı uzun süre görmezden geldi.DW Türkçe ve BBC'de önceki gün çıkan farklı haberlerde ise "bazı durumlarda hastane vurmanın savaş suçu olmayacağını" savunan haberler yayınlanmıştı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'nda konuştu. Fidan, "(Türkiye'nin garantörlük önerisi) Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının bekasını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli" dedi. Fidan, "Müslüman dünyası, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devleti hayat bulana kadar, cesur kararlar almalı" ifadelerini kullandı.İsrail merkezli Haaretz gazetesi, "Netanyahu suçlanmaktan kurtulamayacak" başlığını attı. "ABD'den aldığı destek Netanyahu'nun savaş yürütmedeki acizliğine dair açık bir mesaj" ifadelerine yer verdi. Gazete, "Netanyahu, İsrail tarihindeki en radikal hükümetin başında yer alıyor ve sorumluluk onda" yazdı.ABD Başkanı Biden, Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığındaki İsrail savaş kabinesi üyeleriyle bir araya geldi. Biden toplantıda, "Yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Siz halkınızı savunmaya çalışırken biz de İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz" dedi.