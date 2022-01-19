Kayak merkezinde kaza! Fransız aktör Gaspard Ulliel hayatını kaybetti

GASPARD ULLIEL KİMDİR?

Paris'in yakınlarındaki Boulogne-Billancourt'ta, 1984'te dünyaya gelen Ulliel, 1998'de "Alias" filmiyle ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Ulliel, "Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri'nde 2002'de "Embrassez qui voüus voudrez" filmindeki rolüyle "en iyi umut veren erkek oyuncu" ve 2017'de "Juste La Fin Du Monde" yapıtındaki başarısıyla "en iyi erkek oyuncu" ödüllerine layık görülmüştü.

Fransız aktör, "Paris je t'aime", "Saint Laurent", "Un long dimanche de fiançailles", "Hannibla lecter: les origines du mal", "Jacquou le croquant", "Juste la fin du monde" ve "Les egares" filmleriyle dikkat çekmişti. Ulliel, rol aldığı filmlerdeki başarılarıyla Fransız sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelmişti.