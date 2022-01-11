Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Barış gücü 10 gün içinde ülkeden çekilecek

YENİ BAŞBAKAN SEÇİLDİ

Alikhan Smailov, Kazakistan'ın başbakanı oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, dün akşam Smailov'u devlet televizyonunda canlı yayın esnasında aday olarak göstererek hızlı bir oylamaya tabi tuttu. 49 yaşındaki yeni başbakan, Tokayev'in geçen hafta meydana gelen protestolarından önce görevden aldığı Kabine'de birinci başbakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İLK KONUŞMASINDA TEŞEKKÜR ETTİ

Smailov, oylamanın ardından başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, böyle bir zamanda kendisine güvenen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e ve milletvekillerine teşekkür etti. Öncelikli görevinin ülkede makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Smailov, "Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak." dedi.