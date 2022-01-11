Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Barış gücü 10 gün içinde ülkeden çekilecek

Kazakistan'da sular durulmaya başladı. Ülkede yerel güçler ve Barış güçlerinin de yardımıyla düzen sağlanmaya başladı. Almata'da olaylar kontol altına alınmaya başladı.
2 GÜN İÇİNDE ÇEKİLME BAŞLIYOR
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, video konferans yöntemiyle hükümete ve parlamentoya seslenerek "KGAÖ Barış Gücü iki gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak." sözlerine yer verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada da Kazak güvenlik güçlerinin huzursuzluk nedeniyle 9 bin 900 kişiyi gözaltına alındığı ifade edildi. Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü birliklerine atıfta bulunarak, "KGAÖ barış güçlerinin ana görevi başarıyla tamamlandı." dedi.
KRİZ ZİRVESİNDE GÖNDERİLDİ
2.000'den fazla askerden oluşan KGAÖ misyonu, hükümet muhalifleri ve güvenlik güçleri arasındaki silahlı çatışmalar ve en büyük şehir Almatı'nın bazı kısımlarını neredeyse tanınmaz hale getiren bir yağma çılgınlığının ardından geçen hafta krizin zirvesinde gönderildi.
YENİ BAŞBAKAN SEÇİLDİ
Alikhan Smailov, Kazakistan'ın başbakanı oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, dün akşam Smailov'u devlet televizyonunda canlı yayın esnasında aday olarak göstererek hızlı bir oylamaya tabi tuttu. 49 yaşındaki yeni başbakan, Tokayev'in geçen hafta meydana gelen protestolarından önce görevden aldığı Kabine'de birinci başbakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.
İLK KONUŞMASINDA TEŞEKKÜR ETTİ
Smailov, oylamanın ardından başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, böyle bir zamanda kendisine güvenen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e ve milletvekillerine teşekkür etti. Öncelikli görevinin ülkede makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Smailov, "Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak." dedi.