Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür etti

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Kazakistan gündemiyle çevrim içi düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nda konuştu.

ÜYE ÜLKELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Ülkesi için zor bir dönemde söz konusu toplantıyı yapma girişiminde bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve diğer üye ülkelerdeki mevkidaşlarına şükranlarını ileten Tileuberdi, "6 Ocak 2022 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatının Kazakistan'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklama, zamanında geldi. Dayanışma ve desteklerinden dolayı tüm üye ve gözlemci ülkelere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Tileuberdi, ilk başta barışçıl bir protesto şeklinde başlayan, daha sonra Almatı'ya sıçrayan olayların önceden hazırlandığını belirterek, "Bu hazırlığın ne kadar sürdüğünü soruşturma gösterecek." ifadesini kullandı.