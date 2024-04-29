Kenya’da çöken baraj nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi

Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin güneyinde haftalardır devam eden şiddetli yağışlar ve sel baskınları, Old Kijabe Barajı'nın çökmesine neden oldu.

Hükümet Sözcüsü Isaac Maigua Mwaura, basına yaptığı açıklamada, barajın çökmesi sonucu oluşan selin evlere ve yollara zarar verdiğini, 42 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirten Mwaura, günlerdir süren yağışların yol açtığı seller sonucu martta 103 kişinin öldüğünü bildirdi.

- ÜLKE GENELİNDE 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ SELLERDEN ETKİLENDİ

Sellere maruz kalan bölgelerdeki evler sular altında kaldı, birçok kişi okullara sığındı.

Ülke genelinde 200 binden fazla kişi sellerden etkilendi.

Kenya'daki ana havalimanını cumartesi günü su basmış ve bazı uçaklar başka bölgelere yönlendirilmek zorunda kalmış, su basan pist, terminaller ve kargo bölümünün videoları internette paylaşılmıştı.

Devlet Başkanı William Ruto, selden etkilenenler için geçici kamp amaçlı kullanılmak üzere Ulusal Gençlik Servisi'ne arazi sağlanması talimatını vermişti.