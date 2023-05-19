Kilo vermeyen polis ihraç edilecek

Hindistan'in Assam eyaletinde polis teşkilatı, kilo vermeyen polis memurlarının görevden ihraç edileceğini duyurdu. Assam Emniyet Müdürü Gyanendra Pratap Singh, ağustostan itibaren polislerin vücut kitle endekslerinin (BMI) hesaplanacağını belirtti. Buna göre "obez" kategorisine giren memurlara kasıma kadar süre tanınacak ve kilo vermeyi başaramayan görevliler ihraç edilecek. Belirli sağlık problemleri olan polislerin bu uygulamadan muaf tutulacağını söyleyen Singh, BMI ölçümlerini verecek ilk kişinin kendisi olacağını da belirtti. Eyalette görev yapan yaklaşık 300 polisin "fiziksel kondisyonları uygun olmadığı ve fazla alkol tükettikleri" gerekçesiyle emekliliğe ayrılmalarının isteneceğini açıklanmıştı.