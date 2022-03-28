Kim Jong Un’dan dünyaya tehdit! Kimse tarafından durdurulamaz...

KİMSE TARAFINDAN DURDURULAMAYACAK...

Açıklamasında, "Ancak caydırıcı vuruş yetenekleriyle, kimse tarafından durdurulamayacak ezici bir askeri güçle donatıldığınızda bir savaşı önleyebilir, ülkenin güvenliğini garanti edebilir ve emperyalistlerin tüm tehditlerini ve şantajlarını bertaraf edebilirsiniz" diyen Kim'in, ayrıca yeni füzenin ABD'nin herhangi bir askeri hamlesini caydırmaya yardımcı olacağını da kaydettiği aktarıldı.