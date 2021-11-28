Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, EİT Zirvesi’nde konuştu: Ülkeler arası ilişkilerin gelişmesinde aktif rol oynuyoruz

TRANSİT POTANSİYELİ ARTIRMA

Kırgızistan'ın, EİT bölgesinde ulaşım ve haberleşmenin geliştirilmesine yönelik EİT Eylem Planı'nda yer alan Özbekistan-Kırgızistan-Çin demir yolu projesinin tanıtımına büyük önem verdiğini vurgulayan Caparov, ülkesinin Shahid Rajaee Limanı üzerinden "Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan-İran" güzergahındaki ulaşım koridorunun transit potansiyelini artırmak için aktif olarak çalıştığını söyledi.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Caparov, teşkilata üye ülkelerin ekonomik kalkınması için büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "EİT üye devletlerinin ekonomik kalkınma seviyeleri arasındaki farkı azaltmak için, nihayetinde bizleri memnuniyet edecek ve ortak bir sonuç verecek ortak adımların atılması gereklidir." dedi. Cumhurbaşkanı Caparov, EİT çerçevesinde hidroelektrik alanında kamu-özel ortaklığı temelinde karşılıklı yarar sağlayan yatırım iş birliğinin kurulmasını önererek, bu alanda iş birliği çağrısı yaptı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ÖNEMİ

Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin önemine değinen Caparov, bölgedeki ülkelerin hidroelektrik potansiyelini gerçekleştirmesinin yüksek gerilimli elektrik hattı projesi CASA-1000 dahil, verimli ve enerji tasarruflu teknolojilerin kullanılması yoluyla olabileceğini dile getirdi. Caparov, EİT'te reformların aynı zamanda Teşkilatın Sekreterliği'nin etkinliğini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik olması gerektiğini kaydetti.