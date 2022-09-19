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Giriş Tarihi: 19.9.2022 23:33 Son Güncelleme: 19.9.2022 23:34

Kırgızistan ile Tacikistan arasında tansiyonu düşürecek adım

AA
Kırgızistan ile Tacikistan arasında tansiyonu düşürecek adım

Tacikistan ile Kırgızistan arasında günlerdir süren çatışmaların ardından bu kez iki ülke arasında barışı hedefleyen protokole imza atıldı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ile Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un Tacikistan'da görüşme yaptığı bildirildi.

PROTOKOL İMZALANDI

Görüşmede, 16 Eylül'de saat 16.00'da ilan edilen ateşkesin ardından askeri güçlerin geri çekilmesi ve durumun istikrara kavuşturulması için protokol imzalandığı belirtildi.

Taşiyev'in görüşmede, çatışma sırasında Tacikistan tarafından alıkonulan 4 Kırgız askerin serbest bırakılmasını sağladığını ve askerlerle birlikte Kırgızistan'ın Batken bölgesine döndüğü ifade edildi.

100'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kırgız-Tacik sınırı boyunca, 16 Eylül'de sabah saatlerinde iki ülkenin sınır birlikleri çatışmıştı. Çatışmada her iki tarafta da 100 civarında kişi yaşamını yitirmişti.

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Kırgızistan ile Tacikistan arasında tansiyonu düşürecek adım
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