Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kırım’da 31 Tatar Türkü gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 25.11.2021

Kırım’da 31 Tatar Türkü gözaltına alındı

UKRAYNA Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alındığını duyurdu. Ceppar, yaptığı açıklamada, Kırım Tatar aktivistlerin, gözaltı süresi sona eren avukat Edem Semedlayev'i karşılamaya geldikleri bilgisini paylaştı. Kadınların ve gazetecilerin de olduğu 31 kişinin gözaltına alındığını aktaran Ceppar, "Rusya derhal keyfi gözaltılara son vermeli ve yasa dışı şekilde gözaltına alınan tüm Ukraynalıları serbest bırakmalıdır" ifadesini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırım’da 31 Tatar Türkü gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA