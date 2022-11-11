Kıtalararası dev İHA

Çin, 10 bin kilometre menzilli dev insansız hava aracını (İHA) tanıttı.Uluslarası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda gösterilen Wing Loong-3 adlı İHA, 24 metreyi geçen kanat uzunluğuna sahip. İHA'nın uzun mesafe takip ve keşif görevlerinin yanı sıra acil müdahale gerektiren hedeflere saldırıyla uzun süreli hava devriyeleri gibi kıtalararası görevleri gerçekleştirebileceği de belirtildi. Askeri çalışmalara ek olarak atmosferik ölçüm ve acil kurtarma gibi sivil görevlerde de yer alacak. 16 farklı füze ve bomba taşıma kapasitesi olan İHA, diğer drone ve helikopterlere karşı da saldırı düzenleyebilecek. İHA, radarsavar füzeleri, güdümlü kayma bombası ve sonar şamandırası gibi farklı silahları da taşıyabilecek. 40 saate yakın uçuş süresine sahip İHA'nın en kısa zamanda aktif şekilde kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Çin Havacılık Sanayii Kurumu'nun (AVIC) Wing Loong- 3 modelinin seri üretiminin yapılabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.