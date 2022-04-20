Kıtalararası füze denemesi başarılı oldu! Rusya ’Şeytan’ı fırlattı: Bir kez daha düşünecekler

Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.