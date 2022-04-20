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Giriş Tarihi: 20.4.2022 19:11 Son Güncelleme: 20.4.2022 19:31

Kıtalararası füze denemesi başarılı oldu! Rusya 'Şeytan'ı fırlattı: Bir kez daha düşünecekler

AA
Kıtalararası füze denemesi başarılı oldu! Rusya ’Şeytan’ı fırlattı: Bir kez daha düşünecekler

Rusya Savunma Bakanlığı, Sarmat kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fırlatma denemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek." ifadesini kullandı. Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sarmat füzesinin Arhangelsk bölgesinden fırlatılarak, Kamçatka'da bulunan hedefi vurduğu belirtildi.

"BİR KEZ DAHA DÜŞÜNECEKLER"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fırlatma denemesine ilişkin yaptığı açıklamada, Sarmat'ın Rusya'nın güvenliğini temin edeceğini belirterek, "Bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek." ifadesini kullandı.

SARMAT FÜZESİ NEDİR?

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

2010'dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda'dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

PENTAGON: RUSYA, FÜZE DENEMESİ YAPACAĞINI ABD'YE BİLDİRDİ

Pentagon, Rusya'nın Yeni START Anlaşması kapsamında kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını ABD'ye bildirdiğini, bunun ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmadığını açıkladı.

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Kıtalararası füze denemesi başarılı oldu! Rusya 'Şeytan'ı fırlattı: Bir kez daha düşünecekler
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