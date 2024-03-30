Kızılay yardımlarıyla milyonlara ulaşıyor

Kızılay, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da muhtaç insanlara el uzatmaya devam ediyor. "Bu Ramazan Sensiz Olmaz" sloganıyla yola çıkan Kızılay, Türkiye genelinde ve uluslararası alanda önemli yardım projelerini hayata geçiriyor. 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerden İsrail'in ölüm yağdırdığı Gazze'ye kadar birçok kesime ulaşan Kızılay, hedeflediği 1 milyar 271.5 milyon TL'lik yardım ile yaklaşık 8.8 milyon kişiye yardım eli uzatmayı planlıyor. Kızılay nakdi, gıda, giyim ve sıcak yemek desteği gibi çeşitli yardım kollarıyla faaliyet gösteriyor. Muhammed UZUN