KKTC Başbakanı Ersan Saner istifa etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, en kısa sürede hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunacağını söyledi.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Saner, yaptığı yazılı açıklamada, "Meclis'teki nisap sorununun ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunların istifayı gündemine almasına neden olduğunu" bildirdi.

Saner, "Bu noktadan hareketle en kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek hükümetin istifasını kendilerine takdim edeceğim." dedi.

UBP, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) üçlü koalisyonunun, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Halkın Partisinin (HP) "hükümet etme sorumluluğundan kaçmaları üzerine bir anlamda zorunlu olarak kurulduğunu" belirten Saner, iç ve dış siyasetteki tüm sorunlara rağmen koalisyon hükümetinin başarı ile görevini yerine getirdiğini belirtti.

ERSAN SANER KİMDİR?

Ersan Saner, 1966'da Gazimağusa'da doğdu. 1988'de Trakya Üniversitesinden mimar olarak mezun olan Saner, 2002'de UBP Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve 2002 -2006 yılları arasında UBP'den Gazimağusa Belediye Meclis Üyeliği görevini sürdürdü.

2009 Erken Genel Seçimlerinde UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçilen Saner, 4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.

Saner, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulundu ve 2013 Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçildi.

2013-2015 yılları arasında UBP'nin temsilcisi olarak AB Parlamentosu'nda görev yapan Saner, 16 Nisan 2016'da kurulan UBP-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı.