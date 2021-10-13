KKTC Başbakanı hükümetin istifasını sundu

Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner
, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
'a sunduğunu bildirdi. Ulusal Birlik Partisi
(UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, Demokrat Parti
(DP) ve Yeniden Doğuş Partisi
(YDP
) ile kurdukları koalisyon hükümetinin istifasını sundu.
'SEÇİME HAZIRIZ'
Tatar ile görüşmesi sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Saner, "Hükümet ortağı olan partilerin kendi içinde yaşadığı problemler ve tabiiki farklı partilerin hükümetteki değişik tavırları nedeniyle bu hükümetin daha fazla sürdürülebilmesinin mümkün olmadığını gözlemlediğimden istifamı sundum. En erken zamanda erken seçime gidilmesi gerekiyor" dedi. Kovid- 19 salgınının baş gösterdiği zorlu şartlarda bir azınlık hükümeti kurduklarını belirten Ersan Saner, UBP olarak erken seçime de hazır olduklarını söyledi.