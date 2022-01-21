KKTC Başbakanı Sucuoğlu’ndan Rum kesimine sert tepki: Bu adımlardan vazgeçin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) terör örgütü PKK/PYD'ye Rum kesiminde temsilcilik açma izni vermesine tepki göstererek, "Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye güney Kıbrıs'ta temsilcilik açma izni veren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, terör yanlısı bir tutumla, yasa dışı faaliyetlere zemin hazırlamaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

"TERÖR YANLISI BİR TUTUMA ZEMİN HAZIRLANIYOR"

Sucuoğlu yaptığı açıklamada, GKRY'nın Ada'da huzuru bozmak ve iki toplum arasında düşmanlığı daha da körüklemek üzere yeni adımlar atmakta olduğunu kaydetti.

"Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye güney Kıbrıs'ta temsilcilik açma izni veren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, terör yanlısı bir tutumla, yasa dışı faaliyetlere zemin hazırlamaya başlamıştır." diyen Sucuoğlu, Türkiye'nin gücünü ve kararlılığını hafife alanların, Türkiye ve KKTC'nin her türlü terör faaliyetine gereken dersi verebilecek güçte ve kararlılıkta olduğunu bilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"TERÖRÜ DESTEKLEYEN ADIMLARDAN VAZGEÇİN"

Sucuoğlu, 1963-74 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik silahlı terör eylemleri ile tarihe geçenlerin, şimdi de teröre yataklık eden birçok faaliyete imza atmasının şaşırtıcı olmadığını belirterek, bunların Türkiye ile KKTC arasında kopmaz bağlarla oluşturulan tarihsel güç birliğini göz ardı ettiğinin anlaşıldığına dikkati çekti.

Başbakan Sucuoğlu, "Eli kanlı bu cinayet şebekesine ofis açtırarak faaliyet serbestisi vermesi, Rum Yönetimi'nin terörü besleyen geçmişinde yeni bir sayfadır. Bilinmelidir ki Avrupa Birliği üyesi de olan GKRY, bu girişimi ile gerek Ada üzerinde gerekse de bölgesel huzuru tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni, terörü destekleyen adımlardan vazgeçmeye, Türkiye ve KKTC'nin ortak gücünü sınamamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.