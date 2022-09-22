KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye’nin çıkışı dengeyi değiştirecek

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM konuşmasının tarihi bir anlamı olduğuna işaret ederek "Türkiye'nin sözleri dengeyi ve teraziyi değiştirecek. Bu konuşmanın tarihi bir anlamı vardı. Eşit, uluslararası statümüzün tescil edilmesi gerekiyor." dedi.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLARIMIZA HUKUKİ ZEMİN KAZANDIRACAĞIZ

Tatar Rum Kesimi ve Yunanistan'ın provokasyonlarıyla engellemeye çalıştığı Doğu Akdeniz konusuyla ilgili olarak da "KKTC, Doğu Akdeniz'deki haklarına hukuki zemin hazırlayacak" şeklinde konuştu.