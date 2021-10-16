KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kıbrıs çıkışı: İki vazgeçilmez çizgimiz var...

"TÜRKİYE İLE GELİŞTİRDİĞİMİZ BİR SİYASET VAR"

Tatar, Kıbrıs'ta yeni bir dönem başladığını belirterek "Malum olduğu üzere artık federal anlayışta bir çözüm modelinin Kıbrıs'ta bir netice vermediğinin, dolayısıyla birtakım farklı oyunlar oynanmakta olduğunun bilinci içerisinde; anavatan Türkiye ile birlikte geliştirdiğimiz yeni siyaset var. O da Kıbrıs'ta ancak yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşitliğe dayalı devletin iş birliğiyle bir anlaşmanın olabileceğidir." diye konuştu.

Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'de ulusal çıkarlarının ve milli menfaatlerinin korunması için Türkiye ile iş birliğinin daha da pekişmesi gerektiğini anlattıklarını aktaran Tatar, yeni nesle, Kıbrıs davasının önemini anlatmanın yapılabilecek en hayırlı işlerden olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta büyük mücadeleler verdiklerini, bağımsızlık içerisinde yaşamanın kendileri için büyük erdem olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu ifade eden Tatar, "Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan kaynaklarla KKTC'yi güçlendirmek ve buradaki ulusal çıkarları, menfaatleri korumak bize yakışandır." dedi.