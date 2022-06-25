KKTC’de yangın bölgesinde başlayan sağanak alevleri söndürdü

21 Haziran'da başlayan yangın, KKTC'nin Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy köylerini kapsayan yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda etkili olmuştu.

TÜRKİYE'DEN YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Yangın söndürme çalışmalarına destek için başta Türkiye olmak üzere, Kıbrıs Rum kesimi, Birleşmiş Milletler, İngiliz Üsler Bölgesi ve İsrail'den de destek gelmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC ziyareti sırasında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve diğer yetkililerle yangın bölgesine giderek, incelemelerde bulunmuş ve yetkililerden bilgi almıştı.

Havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alınan alevler, şiddetli rüzgarla birlikte parlayarak yeni yangınlara yol açmış, yangın tam olarak kontrol altına alınamamıştı.