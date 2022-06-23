KKTC’deki orman yangını köyleri tehdit etmeye başladı

Mersinlik civarındaki diğer köyler de alevlerin tehdidi altında ve başta belediyeler olmak üzere yetkililer bazı önlemler alıyor, halka uyarılar yapıyor.

Birçok kent ve köyde camilerden yapılan anonslarla da yangınla mücadeleye katkı isteniyor.

Mersinlik bölgesinde yanan alanın 1995'teki Beşparmak Dağları yangınından daha büyük olduğu tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de Mersinlik'te devam eden yangınla ilgili yerinde inceleme yapmak üzere yeniden bölgeye geldi.

Tatar ile Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkilerden bilgi aldı.