KKTC’deki yangına müdahale devam ediyor! Cumhurbaşkanı Tatar son durum hakkında bilgi verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İskele'ye bağlı Kantara bölgesinde yer alan Mersinlik köyünde iki gün önce başlayan orman yangınıyla mücadele sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ardahan'da kurulan koordinasyon merkezinde çalışmaları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Yangına karadan müdahalenin gece boyunca sürdüğünü, sabah saatlerinden itibaren de koordinasyon içinde havadan müdahalenin de yeniden başladığını belirten Tatar, ilgili tüm birimlerin görev başında olduğunu ve büyük bir azim ve fedakarlıkla alevlerle mücadele verildiğini belirtti. Rüzgar nedeniyle gece boyunca Ardahan ve Topçuköy'de büyük bir endişe yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, 03.00 sıralarında dahi traktörlerin çalıştığını ve alevlerin bu 2 köye sıçramasının önlendiğini vurguladı. Tatar, Mersinlik köyünden tahliye edilenlerin Kaplıca'daki otele yerleştirildiğini kaydetti.



BAŞKA ÜLKELERDEN ARAÇLARIN GELME İHTİMALİ VAR

Ardahan-Topçuköy-Mersinlik üçgeninde 7-8 kilometrelik bir alanın yangından etkilendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, alevlerin yer yer devam ettiğini, Türkiye'den ve Güney Kıbrıs'tan yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin de havadan müdahaleye devam ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, önümüzdeki saatlerde İngiliz üslerinden helikopterlerle İsrail'den söndürme uçağının da söndürme çabalarına dahil olabileceğini söyledi.



"CAN KAYBI OLMAMASI TESELLİMİZ"

İlgili tüm birimlerin, Tarım Bakanı Dursun Oğuz'un, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu'nun, itfaiye birimlerinin, Sivil Savunma Teşkilatının, komutanların, kolordunun, koordinasyon merkezinde çalışmaları yürüttüğünü, kendisinin de dün ve bugün bizzat bu çalışmalara başkanlık ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, "Şiddetli rüzgar nedeniyle maalesef büyük bir alan yanmıştır. Bununla birlikte can kaybı olmaması tesellimizdir. Devletimiz tüm olanaklarıyla buradadır ve gereken yapılmaktadır, yapılacaktır" dedi.

ALEVLERE ETKİLİ BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLİYOR



Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 3 kez görüştüğünü kaydeden Ersin Tatar, Marmaris ve Fethiye yangınlarından dolayı da Türkiye'ye geçmiş dileklerini iletti. Türkiye'den gelen İHA'ların havadan keşif yaparak alevlerin yoğun olduğu bölgeleri tespit ettiğini, bu bilgilerin Ardahan'daki koordinasyon merkezine iletildiğini ve buradan da havadaki yangın söndürme araçlarına iletildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, farklı noktalardaki alevlere etkili bir şekilde müdahalenin sürdüğünü vurguladı.

