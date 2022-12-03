KKTC’den ABD’ye tepki

KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in Kıbrıs ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Tatar, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın Rum-Yunan lobisinin güdümünde, Rum yanlısı bir tutum ile "Kıbrıs'ta Türk işgali" iddiasında bulunduğunu aktararak "Her şeyden önce ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ile tüm dünya çok iyi bilmelidir ki Kıbrıs'ta var olan işgalci, Kıbrıs Türk halkının eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'ni silah zoruyla Rum devletine dönüştüren Rum-Yunan ikilisidir ve bu işgal hâlâ devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Tatar, KKTC'nin tanınmasına yönelik adımları hazmedemeyen Rum-Yunan ikilisinin destekçilerinin saldırılarını sürdürdüklerini bildirerek, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmesi ve silahlanmaya verdiği desteğin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA) için çalıştığı sırada, 2013'te CIA'ya ait gizli belgeleri sızdıran Edward Snowden, o yıldan bu yana kendisine ABD yetkililerine karşı koruma sağlayan Rusya'ya 'bağlılık yemini' ettikten sonra Rus pasaportunu aldı. Böylece iade ihtimali ortadan kalktı. Snowden'a eylül ayında da özel kararname ile vatandaşlık verilmişti.