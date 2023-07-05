KKTC’ye yeni havalimanında son aşamaya gelindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından teamül olduğu üzere ilk ziyareti gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Ercan Havalimanı'nın bitirilmesini arzuluyoruz, 20 Temmuz'da yeni havalimanına inmeyi planlıyorum" açıklamasını yaptı. Yeni Ercan Havalimanı'nda son aşamaya gelindi. Dün yeni pistte test uçuşları yapıldı. Havalimanı KKTC'de turizmin, istihdamın ve yatırımın canlanmasında cazibe merkezi olacak. Yeni Ercan Havalimanı'na her tip ve büyüklükte, geniş gövdeli uçakların iniş kalkışı gerçekleşebilecek. Çift pistli olacak havalimanında yıllık 15 milyon yolcu ağırlanabilecek.Mevcut Ercan Havalimanı 2 bin 755 metre piste sahipken Yeni Ercan Havalimanı'nın pisti 3 bin 100 metre olacak. Her model yolcu uçağının kullanımına müsait uzunluğa da sahip olacak. Mevcut Ercan Havalimanı 20 bin metrekare iken Ercan Havalimanı'nın Yeni Terminal'i mevcudun aşağı yukarı 6 katı büyüklüğünde inşa edildi.