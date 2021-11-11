Kökler ortak gelecek ortak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul
'da düzenlenen Türk Konseyi
Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Bakan Çavuşoğlu, bugün düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi
(Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde tarihi kararlar alınacağını ve Türkmenistan'ın gözlemci olarak katılımıyla aile fotoğrafının tamamlanacağını belirtti.
ATA YURDU ASYA
Çavuşoğlu, "İkinci olarak, aile meclisimizin ismini 'Türk Devletleri Teşkilatı
' olarak değiştiriyoruz. Bunun vakti çoktan gelmişti" dedi. Türk dünyasının ortak teşkilatının, artık küresel bir marka haline geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu başarı hepimizin. Şimdi de değişen dünyaya uyum sağlayacak şekilde biz de önemli bir dönüşümün arifesindeyiz. Aynı kökten beslenen bir ulu ağacın farklı dallarıyız. Köklerimizi unutmadan birliğimizi pekiştirdikçe uluslararası gücümüzü artıracağız" dedi. Çavuşoğlu, ata yurdu olarak nitelediği Asya
'nın dünya siyasetinde ağırlık merkezi haline geldiğini, Türk Konseyi'nin önemi ve sorumluluğunun arttığını vurguladı. Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nun, teşkilatın gelecek perspektifini ortaya koyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Nasıl ki köklerimiz ortaksa geleceğe dönük vizyonumuzun da ortak olması gerekiyor" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi
'nin, hem bölgesel hem küresel konularda istişareleri arttırması gerektiğini vurgulayarak, "Olayların bizi değil, bizim olayları yönlendirebilmemiz için hızlı karar almamız gerekiyor" dedi.