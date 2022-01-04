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Giriş Tarihi: 4.1.2022 03:50

Kolombiya'da ELN ile eski FARC üyeleri çatıştı: 24 ölü

AA
Kolombiya’da ELN ile eski FARC üyeleri çatıştı: 24 ölü

Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyeleri ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları arasında çıkan çatışmada 24 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Venezuela sınırındaki Arauca yönetim bölgesine bağlı Tame, Fortul, Saravena ve Arauquita kasabalarında, taraflar arasında çatışma çıktı.

Yerel yetkililer, şiddetli anlaşmazlık nedeniyle iki taraf arasında şiddetli çatışma çıktığını, 2 günde 24 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise ölü sayısının 50'ye yükselebileceği, çatışmaların yer yer devam ettiği iddia edildi.

Öte yandan Ombudsman Ofisi'nden yapılan açıklamada, Arauca'daki çatışmalar nedeniyle çok sayıda vatandaşın zorla yerinden edildiği ve yasa dışı gözaltılar yaşandığı belirtildi.

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Kolombiya'da ELN ile eski FARC üyeleri çatıştı: 24 ölü
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