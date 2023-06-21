Kolombiya’da hükümetin çıkarmayı planladığı reformlar protesto edildi

Başta başkent Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Ibague, Cucuta, Pereira, Manizales, Armenia ve Santa Marta'da yürüyüşler gerçekleştiren kalabalık gruplar, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya tepki gösterdi.

Ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarda çalışma ve sağlık reformlarına karşı çıkan göstericiler, hükümetten yasa tasarılarını geri çekmesini istedi. Muhalefet partilerinin başını geçtiği gösterilere bazı sivil toplum kuruluşları ile sendikalar da destek verdi.

Eski Cumhurbaşkanı adayı Federico Gutierrez, basına yaptığı açıklamada, ülkenin gidişatından endişe duyduklarını ve protestoculara destek için yürüyüşlere katıldığını belirtti. Özellikle ülkenin ikinci büyük kenti Medellin'de 35 bin kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolarda, sağlık reformu karşıtı sloganlar atıldı.

Gösteriler olaysız şekilde tamamlanırken, ilerleyen zamanlarda yeni eylemlerin olabileceği yönünde sinyaller verildi.

Kolombiya'da binlerce kişi 8 Haziran'da Cumhurbaşkanı Petro'nun çağrısıyla sokaklara çıkarak, hükümetin çıkartmak istediği reformlara destek vermişti.

Cumhurbaşkanı Petro'nun "Sağlık Reformu" ve "Çalışma Reformu" yasa tasarıları Kongre'de iktidar ile muhalefet partileri arasında tartışmalara neden oldu. Muhalefet partilerinin Kongre'de sandalye sayısı açısından üstün olması nedeniyle iktidar çıkartmak isteği yasaları hayata geçiremiyor.