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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Komşuda deprem! 5.5 ile sallandılar, şehirde hasar tespit çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 23.5.2022 12:15 Son Güncelleme: 23.5.2022 12:16

Son dakika | Komşuda deprem! 5.5 ile sallandılar, şehirde hasar tespit çalışmaları sürüyor

AA
Son dakika | Komşuda deprem! 5.5 ile sallandılar, şehirde hasar tespit çalışmaları sürüyor

Son dakika haberi: İran'da saat 12.06 sularında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İran'ın Sercengel bölgesinde hissedildi. Şehirdeki hasarın belirlenmesi için tespit çalışmalarına başlandı.

Son dakika haberleri: İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahidan'ın Sercengel bölgesi olan deprem yerel saatle 12.06'da kaydedildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Sistan-Belucistan Kriz Yönetim Ofisi Genel Müdürü Ali Rıza Şehreki, 5,5 büyüklüğündeki depremin yol açtığı hasarın tespiti için bölgeye inceleme ekipleri gönderildiğini açıkladı. Sarsıntı Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahidan'da da hissedildi.

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Son dakika | Komşuda deprem! 5.5 ile sallandılar, şehirde hasar tespit çalışmaları sürüyor
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