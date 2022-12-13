Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde 30 isyancı öldürüldü

KDC Silahlı Kuvvetlerinden (FARDC) yapılan açıklamada, Ituri eyaletine bağlı Boga mevkiinde bulunan Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı gruba ait kampın imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, kampta bulunan en az 30 isyancının öldürüldüğü ve birçok askeri mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Aynı bölgede 2 Aralık 2022'de 23 Mart Hareketi adlı isyancı grup üyelerinin saldırısında 272 sivil hayatını kaybetmişti.

KDC'nin doğusunda isyancılarla mücadeleye destek için KDC, Burundi ve Uganda orduları Kasım 2021'den bu yana ortak operasyonlar düzenliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırılarında binlerce sivil yaşamını yitirdi.