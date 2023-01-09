Kongre baskınına Bolsonaro’nun yeğeni de katılmış

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da yer alan Ulusal Kongre, Federal Yüksek Mahkeme Genel Kurulu ve Planalto Sarayı, dün eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri tarafından basılarak, tahrip edilmişti. Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, yayınladığı bildiri ile eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçilerinin dün Ulusal Kongre'ye düzenlediği baskını terör ve vandalizm" olarak nitelendirdi.

Lula'nın yanı sıra Senato Başkanı Veneziano Vital do Rego, Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Lira ve Federal Yüksek Mahkeme Başkanı Rosa Maria Pires Weber'in de imzasının bulunduğu bildiride, Brasilia'da gerçekleştirilen terör, vandalizm, suç ve darbe eylemlerinin, cumhuriyet güçleri, demokrasi ve 1988 Anayasası savunucuları tarafından kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Bildiride, "Kurumsal hak taleplerinin Brezilya yasalarına uygun olarak alınması için birleştik. Anavatanımızın demokrasisini savunmak için toplumdan sükuneti korumalarını istiyoruz. İlerlemek ve ulusun sosyal adaletini sağlamak için ülkenin normalliğe, saygıya ve çalışmaya ihtiyacı var" denildi.