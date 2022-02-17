Köpek balığı paramparça etmişti… Kurbanın hikayesi yürek burktu!

Avustralya'nın Sydney kentinde meydana gelen korkunç bir köpek balığı saldırısı, dünyanın gündemine oturdu. Korkunç olayda 4 buçuk metrelik devasa bir köpek balığı, bir adamı paramparça etmişti.
Güvenlikli olmayan plajdan denize giren kişiye bir süre sonra devasa bir köpek balığı yaklaşmış ve yüzücüyü anında parçalamıştı.
O sırada koyun yakınlarında bulunan bir balıkçı, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Avustralya'da bir adamın köpek balığına yem olması anbean görüntülendi | Video
4 buçuk metre uzunluğundaki köpek balığının saldırısı karşısında çaresiz kalan yüzücünün çığlıkları kıyıya ulaşmıştı. Kurbanın bedeninden arta kalan parçalar ise kıyıya vurmuştu.
Korkunç ölümde kurbanın kimliği belli oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre kurbanın, 35 yaşındaki İngiliz Simon Nellist olduğu belirlendi.
Nellist'in basına konuşan arkadaşları, adamın deneyimli bir okyanus yüzücüsü olduğunu söyledi.
Lisanslı bir yüzücü olduğu öğrenilen Nellist'in neden o koyda yüzdüğü de anlaşıldı.
Çevresi tarafından oldukça şefkat ve sevgi dolu olduğu bilinen Nellist'in, yakın bir zamanda gerçekleşecek olan bir hayır etkinliğinde bağış toplamak için yüzeceği ve zorlu koşullara hazırlık için yüzme alıştırması yaptığı ortaya çıktı.
Pazar günü gerçekleştirilecek olan yüzme şampiyonası öncesi yaşanan trajedi, Nellist'in nişanlısı ve ailesini yasa boğdu.