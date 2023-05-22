Korku filmi gibi! Uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın malikanesi böyle görüntülendi

Dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Emilio Escobar Gaviria'nın Kolombiya'nın Guatape'deki La Manuela isimli malikanesi, havadan drone yardımıyla görüntülendi.
İMPARATORLUĞUNUN MERKEZİYDİ
1990'ların sonunda Kolombiya hükümeti tarafından ele geçirilen malikane, Escobar'ın mirasının tüm izlerini silmeye çalışan bir uyuşturucu çetesi tarafından 1993 yılında yakılıp harap edilmişti.
Escobar'ın uyuşturucu imparatorluğunun ana merkezlerinden biri olarak gösterilen mülk, 1990'ların sonunda Kolombiya hükümeti tarafından uyuşturucu kaçakçılığını önleme çabalarının bir parçası olarak ele geçirildi.