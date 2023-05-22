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Giriş Tarihi: 22.5.2023 12:17

Korku filmi gibi! Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın malikanesi böyle görüntülendi

Dünyanın en ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Emilio Escobar Gaviria'nınb Kolombiya’da bulunan terk edilmiş malikanesi ilk defa havadan görüntülendi.

AA
Korku filmi gibi! Uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın malikanesi böyle görüntülendi

Dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Emilio Escobar Gaviria'nın Kolombiya'nın Guatape'deki La Manuela isimli malikanesi, havadan drone yardımıyla görüntülendi.

İMPARATORLUĞUNUN MERKEZİYDİ

1990'ların sonunda Kolombiya hükümeti tarafından ele geçirilen malikane, Escobar'ın mirasının tüm izlerini silmeye çalışan bir uyuşturucu çetesi tarafından 1993 yılında yakılıp harap edilmişti.

Escobar'ın uyuşturucu imparatorluğunun ana merkezlerinden biri olarak gösterilen mülk, 1990'ların sonunda Kolombiya hükümeti tarafından uyuşturucu kaçakçılığını önleme çabalarının bir parçası olarak ele geçirildi.

KORKU FİLMİNDEN ÇIKMIŞ GİBİ

Daha sonra, Escobar'ın mirasının tüm izlerini silmeye çalışan rakip uyuşturucu çetesi PEPES tarafından 1993 yılında yakılıp harap edilen malikanenin kaderi karanlık bir hal aldı.

Harabe halindeki malikânenin eski ihtişamından sadece birkaç dağınık kalıntı görülebiliyor

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Korku filmi gibi! Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın malikanesi böyle görüntülendi
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