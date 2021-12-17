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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Korkutan soru: Delta ile Omicron birleşirse ne olur?

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Korkutan soru: Delta ile Omicron birleşirse ne olur?
Dünyanın en önemli gündemi olan koronavirüsün şu anki en etkin varyantları olan Delta ve Omicron'un "süper mutasyon"a yol açabileceği uyarısı yapıldı. ABD'li ilaç şirketi Moderna Şef Sağlık Görevlisi Paul Burton, hem Delta hem de Omicron varyantlarına aynı anda yakalanmanın yeni bir varyant kombinasyonunun ortaya çıkmasına neden olacağını belirtti. İngiliz parlamentosunun Bilim ve Teknoloji Komitesi'nin üyelerine konuşan Burton, bu yeni varyantın ise daha tehlikeli olabileceğini kaydetti. Böyle bir durumun özellikle bağışıklığı baskılanmış kişilerde görülebileceğini belirten Burton, söz konusu kombinasyonun Kovid-19'un daha kötü semptomlarının oluşması ihtimalini doğuracağını ifade etti.
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Korkutan soru: Delta ile Omicron birleşirse ne olur?
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