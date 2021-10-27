Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den aşı karşıtlarına net cevap...

Koronavirüse karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci aşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uğur Şahin aşı karşıtlarına çağrı yaptı. Şahin, 'Toplumun bu konuda birlik olması ve farklı gerçeklerle görüş ayrılıklarına düşmemesi gerekli." dedi.
Koronavirüs ile mücadelede aşılama önemli bir rol oynuyor. İspanya'nın en büyük onuru olan Asturias ödülününü alan Prof. Dr. Şahin aşı karşıtlarına çağrıda bulundu. Aşı karşıtlarının endişelerini anladığını söyleyen Uğur Şahin, "Öncelikle onları çekinceleri hakkında dinlemeliyiz. Çünkü ortalıkta çok yanlış bilgi dolaşıyor. İnsanlar kime güveneceklerini de bilmiyor. Bu konuda insanları bilgilendirmek öncelikle bizim görevimiz. Fakat bu görev aynı zamanda tüm topluma ait, çünkü halk arasındaki iletişimi korumalıyız. Aşı olan insanların diğer kişilerle iletişim halinde olması elzem. Toplumun bu konuda birlik olması ve farklı gerçeklerle görüş ayrılıklarına düşmemesi gerekli." dedi.
"İNSANLAR BAZI ŞEYLERİ BİLMEK İSTİYOR"
Kısa sürede aşı geliştirmelerine ilişkin insanların aşıya ilk başta çekingen davranmasıyla ilgili açıklama yapan Şahin, "Bu sadece aşılara özgü bir durum değil. Bu genel bir tepki, çünkü insanlar sağlıkla alakalı olunca bazı şeyleri bilmek, anlamak istiyor. Ortalıkta çok fazla bilgi dolaşıyor ve bunları sıralamak ve anlamak oldukça zor. Bizler tıp eğitimi almış doktorlarız ve kanser hastalarını iyileştiriyoruz. Her hastalıkta ve hastada aynı sorularla karşılaşıyoruz." dedi.
"AŞI 30 YILLIK BİR ARAŞTIRMANIN ÜRÜNÜ"
Şahin, "Ancak şunu bilmek ve anlamak çok önemli, bu aşı sadece bir senede geliştirilmedi. Bu aşı yaklaşık 30 yıllık bir araştırmanın ürünü. 100 metrelik bir yarışa hayatı boyunca hazırlanmış bir koşucuyu düşünün. Tamamıyla antrenmanlı ve pandemiye karşı düzenlenen yarışı en kısa sürede bitirmeye hazır. Tekrar söylüyorum, bu aşının arkasında 30 yıllık bilimsel bir araştırma var." ifadelerini kullandı.
FARKLI HASTALIKLARA KARŞI TEDAVİ GELİŞTİRME İMKANINA SAHİBİZ
Uğur Şahin, "Şu anda farklı hastalıklara karşı tedavi geliştirme imkanına sahibiz. Elbette bir taraftan da MRNA teknolojisini hastalıklara karşı kullanmak istiyoruz. Verem ve sıtmaya karşı, insanlık neredeyse 100 senedir savaş veriyor. Örneğin şu anda AIDS'e karşı kesin bir tedavi yok. Bu hastalıktan korunmak amacıyla aşı geliştirme çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Bunun yanında kansere karşı aşı geliştirmeye çalışıyoruz. İnsanların bağışıklık sistemini kansere karşı savaşta geliştirecek bir aşı..." dedi.