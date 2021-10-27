Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den aşı karşıtlarına net cevap...

Koronavirüs ile mücadelede aşılama önemli bir rol oynuyor. İspanya'nın en büyük onuru olan Asturias ödülününü alan Prof. Dr. Şahin aşı karşıtlarına çağrıda bulundu. Aşı karşıtlarının endişelerini anladığını söyleyen Uğur Şahin, "Öncelikle onları çekinceleri hakkında dinlemeliyiz. Çünkü ortalıkta çok yanlış bilgi dolaşıyor. İnsanlar kime güveneceklerini de bilmiyor. Bu konuda insanları bilgilendirmek öncelikle bizim görevimiz. Fakat bu görev aynı zamanda tüm topluma ait, çünkü halk arasındaki iletişimi korumalıyız. Aşı olan insanların diğer kişilerle iletişim halinde olması elzem. Toplumun bu konuda birlik olması ve farklı gerçeklerle görüş ayrılıklarına düşmemesi gerekli." dedi.