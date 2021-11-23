Koronavirüs salgınında sona mı gelindi? ’Doğal yok oluş...’

BU NOKTAYA GELDİĞİNDE ÖLÜYOR

Virüsün çoğalma konusunda hata vermesinin sona yaklaşma olarak değerlendiren İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Dr. Simon Clarke, "Virüs çok fazla mutasyondan geçiyor ve bir noktadan sonra çoğalmıyor. Bir virüs bu noktaya geldiğinde ölüyor demektir. Bu bir insanın çocuğu olmaması ve genetik olarak ilerlemesinin durmasına da benzetilebilir" ifadesini kullandı.