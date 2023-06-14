Kosova-Arnavutluk ortak hükümet toplantısı iptal edildi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da olağanüstü basın toplantı düzenleyen Rama, komşu Kosova'yla planlanan ortak hükümet toplantısının iptal edildiğini, bunun "Kosova'nın tüm Avrupa-Atlantik topluluğu ile ilişkilerinin her saat kötüleştiği koşullarda" gerçekleştiğini belirtti.

Rama, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştüğünü, bunun ardından Kosovalı mevkidaşı Kurti'den Yakova'da daha dar bir formatta buluşmayı talep ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"(Kosova tarafıyla görüşme) Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla, Kosova'yı Avrupa-Atlantik topluluğundan hayal bile edilemeyecek bir noktada dramatik şekilde bölen tam da bu durumu görüşmeyi talep ettim. Öyle ki (Avrupa-Atlantik topluluk) kendi kurduğu ülkeye karşı yaptırım planını harekete sokacak düğmeye parmağını koymuş durumda."

Kosova Başbakanı Kurti ile format değişikliği konusunda bir anlaşmaya varmadıklarını, Kurti'nin toplantının normal şekilde yapılmasını ardından bu konunun da ayrıca görüşülmesini talep ettiğini bildiren Rama, Kurti'nin cevabının belki de nihai olmadığını ve bu yüzden görüşebilme umudunu paylaştı.

Kosova'da Sırp Belediyeler Birliği hakkında ilgisiz 2 kişi bulunduğunu ve bunların bu noktada "beraber" olduklarını söyleyen Rama, "Belediyeler Birliği'nin gerçekleşmemesini istiyorlar, bunlar Kosova Başbakanı (Albin Kurti) ve Sırbistan Cumhurbaşkanı (Aleksandar Vucic). Neden? İnşa ettikleri iç politikaları için bir dış düşmana ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

KOSOVA HÜKÜMET SÖZCÜSÜ'NDEN TEPKİ

Kosova Hükümet Sözcüsü Perparim Kryeziu da yaptığı açıklamada, yarın düzenlenmesi beklenen toplantı kapsamında iki ülke arasında 13 anlaşma imzalanması gerektiğini bildirdi.

9. ortak hükümet toplantısının iptal edilmesinden en çok vatandaşların kaybedeceğini vurgulayan Kryeziu, bu anlaşmaların iki ülke ekonomileri, adalet sistemleri, eğitim ve kültür gibi alanlarda yakınlaşmayı hedeflediğini kaydetti.

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın talep ettiği ve gündemdeki siyasi meselelerin konuşulması planlandığı ikili görüşme formatına işaret eden Kryeziu, "İkili görüşmeler, herhangi başka bir gün yapılabilirdi. Ülkelerimiz birbirine çok yakın. Gün içerisinde görüşeceğimiz ilk kez olmayacaktı. Ancak ilk kez ortak bir toplantı tek taraflı bir şekilde iptal edildi." değerlendirmesinde bulundu.

KOSOVA-ARNAVUTLUK ORTAK HÜKÜMET TOPLANTISI 14 MAYIS'TA YAPILMASI PLANLANIYORDU

İki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanacağı Kosova-Arnavutluk ortak hükümet toplantısı, 14 Mayıs'ta Kosova'nın Yakova şehrinde yapılması planlanıyordu.

Arnavutluk Başbakanı Rama, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde, Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin hazırladıkları taslağı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a ilettiğini duyurmuş, konu Arnavutluk ve Kosova'da tepkilere neden olmuştu.

Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde, Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin anlaşma, AB'nin arabuluculuğunda, Kosova ile Sırbistan arasında 2013'te imzalanmış, uygulamaya konulamamıştı.