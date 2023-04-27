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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Kovid’den ölümler yüzde 95 azaldı

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Kovid’den ölümler yüzde 95 azaldı
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus önceki gün yaptığı basın açıklamasında "Bu yılın başından bu yana Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 95 oranında düşüşünü görmek bizi cesaretlendirdi" dedi. Ghebreyesus, buna rağmen bazı ülkelerde ölüm oranlarında artışlar yaşandığına dikkat çekerek, son dört haftada 14 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Genel Direktör "Yeni XBB.1.16 varyantının ortaya çıkışı, virüsün hâlâ mutasyona uğradığını ve yeni dalgalara neden olma yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor" dedi.
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Kovid’den ölümler yüzde 95 azaldı
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