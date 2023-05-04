Kral Charles’ın törenine geri sayım! Avrupa Londra’ya akın edecek

Kral 6. Felipe'nin annesi Kraliçe Sophia, son Yunanistan Kralı 2. Konstantin'in kız kardeşi. Kraliçe Sophia'nın annesi Kraliçe Frederica ise hem Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in torunu hem de İngiltere Kraliçesi Victoria'nın torununun torunu.

Danimarka Krallığıyla da akrabalık bağı bulunan 6. Felipe, bundan dolayı İngiltere Kraliçesi ve Danimarka Kraliçesi'ne "hala" diye hitap ediyor. Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Kraliçe Maxima, taç giyme töreni arifesindeki resepsiyona, kızları ve varisleri Prenses Catharina-Amalia'yla katılacak. Belçika Kralı Philippe, bu resepsiyona kızı Prenses Elizabeth ile katılacak. Kral Philippe'ye taç giyme töreninde de eşi Kraliçe Mathilda eşlik edecek.

ESKİ YUNAN KRALI'NIN EŞİ KUZENİNİ TAÇ GİYMESİNE ŞAHİT OLACAK

Norveç Kral 5. Harald ve Kraliçe Sonja, İngiltere Kralı 6. Charles'ın taç giyme töreninde, Norveç Veliaht Prensi Haakon ve Veliaht Prenses Mette-Marit tarafından temsil edilecek. Lüksemburg Büyük Dükü Henri ve eşi Lüksemburg Büyük Düşesi Maria Teresa da törene katılacak Avrupalı kraliyet mensupları arasında yer alıyor.

1974'teki referandumla Krallık rejiminin sona erdiği Yunanistan'dan ise eski Yunan Kralı İkinci Konstantinos'un eşi Anna Maria'nın, uzaktan kuzeni olan İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine katılacağı basında yer aldı. Anna Maria'ya törende oğlu ve gelini de eşlik edecek.

TAHTA ÇIKAN EN YAŞLI İNGİLİZ HÜKÜMDARI

İngiltere tarihinde tahta çıkan üç Kral Charles bulunuyor. Üçü de ya tahta çıkışı ya da inişiyle tarih sahnesinde yerini alıyor. Kral 1. Charles, Cumhuriyetçiler tarafından tahttan indirilip kafası kesilerek idam edilen kral olarak öne çıkıyor, aynı zamanda "İngiltere tarihinde idam edilen tek hükümdar" olarak biliniyor. Kral 2. Charles, taht 11 yıl boş kaldıktan sonra tahta çıkıp kraliyeti yeniden oluşturan hükümdar olarak biliniyor.

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Kral 3. Charles ise tahta çıkmak için 73 yıl bekledi. "Galler Prensi" unvanını 64 yıl taşıyan ve bu unvanı en uzun süre kullanan kişi olan Kral 3. Charles, aynı zamanda "tahta çıkan en yaşlı İngiliz hükümdarı" oldu.