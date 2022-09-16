Kraliçe Elizabeth için 8 kilometrelik kuyruk

İngıltere'de 8 Eylül'de 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını başkent Londra'da ziyaret etmek isteyen yerel halk ve turistler, kilometrelerce uzunluktaki kuyrukta saatlerce bekledi. Parlamento binasındaki Westminster Hall'de katafalka konulan Kraliçe Elizabeth'in tabutunu görmek isteyen on binlerce kişi, 8 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Kuyruğa girenlere sıra 6 saatte gelebildi. Saatlerce süren bekleyişin ardından tabutun önünde eğilerek Kraliçe'ye saygılarını sunan bazı ziyaretçilerin, parlamento binasından ayrılırken ellerinde mendillerle gözyaşlarını sildiği görüldü. İngiliz hükümet yetkilileri, Kraliçe'nin tabutunu görmek için bekleyen ziyaretçilerin oluşturduğu kuyruğun kapasitesine ulaşması nedeniyle ziyareti 6 saat durdurdu. Ziyaretçilere, yoğunluk azalana kadar sıraya girmemeleri uyarısında bulunuldu. Kraliçe için cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.