Kremlin’den Zaporijya Nükleer Santrali açıklaması: Uzun vadede çok kötü sonuçları olacak!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Zaporijya Nükleer Santrali'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıları değerlendirdi. Santraldeki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) çalışanların söz konusu saldırılara şahit olduğunu belirten Peskov, saldırıların, tehlikeli bi kışkırtma olduğunu söyledi.

Peskov, saldırılara ilişkin Ukrayna'yı suçlayarak, "Bu, uzun vadede çok kötü sonuçları olan çok tehlikeli taktiktir. Kiev rejimi ne yazık ki terör faaliyetlerine devam ediyor." dedi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) tarafından dün yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA ile yapılan yoğun saldırılar neticesinde 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.