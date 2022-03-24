Kritik NATO zirvesi öncesi Stoltenberg’den flaş açıklamalar: Putin büyük bir hata yaptı

"NATO HER TÜRLÜ TEHDİDE HAZIRDIR"

Kimyasal silah kullanımının uluslararası hukuka aykırı olduğunu, bunun geniş ve ciddi sonuçları olacağını vurgulayan Stoltenberg, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek ve uluslararası hukukun ihlali olacaktır. Bu durumun geniş ve ciddi sonuçları olacaktır. NATO, müttefiklerini her türlü saldırıdan korumaya, savunmaya ve herhangi bir saldırıya tepki vermeye hazırdır" dedi.