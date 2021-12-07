Kritik zirve öncesi diyaloglar sürüyor! Dünyanın gözü Biden-Putin görüşmesinde

Son haftalarda Ukrayna sınırında yaşanan gerilim, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'nın sınır bölgesi Donbass yakınlarında bulunduğu askeri hareketlilik savaş söylentilerini de beraberinde getirirken Batılı güçler, Rusya'ya sükûnet çağrısı yapmaya devam ediyor.
PUTİN'E "EKONOMİK YAPTIRIM" TEHDİDİ
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna'daki son gerilimi konuşmak üzere bir telefon görüşmesi yapacak.
Son haftalarda Ukrayna sınırında yaşanan gerilim, geçen hafta yapılan NATO Dışişleri Bakanları ile AGİT Dışişleri Bakanları toplantılarının da ana gündem maddesiydi. Hem ABD hem Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki işgalini sürdürmesi halinde daha fazla ekonomik yaptırım uygulanabileceği mesajını veriyordu.
RUSYA'YA KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI
Telefon konuşması öncesinde ABD basınına bilgi veren bir üst düzey Amerikalı yetkili, Biden'ın Putin'i "çok sert ekonomik yaptırımlar" konusunda uyaracağını, "ABD'nin bu konuda çok sert bir karşılık vermek için Avrupalı müttefikleriyle görüştüğünü" söyleyeceğini belirtti. Yetkili, Donbass bölgesindeki gerilimin azalması için Rusya'nın "diplomatik diyalog yolunu seçmesi gerektiğini" söyledi.
Biden, Putin'e "Avrupalı müttefiklerimizle işbirliği halindeyiz" mesajını vereceği telefon konuşması öncesi Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere'nin liderleriyle de temas halindeydi. Beş ülke liderleri, görüşmelerinde "Rusya tehdidine karşı birlik olmak gerektiği" vurgulandı.
AVRUPA LİDERLERİNDEN "ENDİŞELİYİZ" ÇAĞRISI
Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı video konferans öncesi, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile Ukrayna konusunu ele aldı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ve giderek sertleşen söylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.
Rusya'yı gerginliği azaltmaya davet eden liderler, özellikle Normandiya Formatı aracılığıyla yürütülecek bir diplomasinin, Donbas'taki sorunun Minsk Anlaşmaları yoluyla çözülmesi için tek yol olduğunu vurguladı.
Liderler, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin altını çizerek, konuya ortak bir yaklaşım için yakın temas halinde kalınması için mutabık kaldı. ABD'li yetkililer, Biden'ın Putin ile bugün yapacağı görüşme öncesi, Avrupalı müttefikleri ile görüşeceğini kaydetmişti.