Kritik zirve öncesi diyaloglar sürüyor! Dünyanın gözü Biden-Putin görüşmesinde

Biden, Putin'e "Avrupalı müttefiklerimizle işbirliği halindeyiz" mesajını vereceği telefon konuşması öncesi Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere'nin liderleriyle de temas halindeydi. Beş ülke liderleri, görüşmelerinde "Rusya tehdidine karşı birlik olmak gerektiği" vurgulandı.

AVRUPA LİDERLERİNDEN "ENDİŞELİYİZ" ÇAĞRISI

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı video konferans öncesi, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile Ukrayna konusunu ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ve giderek sertleşen söylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.