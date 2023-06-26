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Giriş Tarihi: 26.6.2023 04:44

Küba'dan Wagner krizi ile mücadele eden Putin'e destek mesajı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dayanışma mesajı yolladı.

AA
Küba’dan Wagner krizi ile mücadele eden Putin’e destek mesajı

Twitter hesabındaki paylaşımında, Rusya'nın birliğinin ve anayasal düzeninin galip çıkacağına olan inancını dile getiren Küba Devlet Başkanı Canel, Putin'e destek verdi.

Canel, "Ülkede yaşanılan silahlı ayaklanma ve kışkırtılma girişimleri karşısında, Küba halkının ve hükümetinin, saygı değer Devlet Başkanı Putin'e ve Rusya Federasyonu'nun kardeş halkına dayanışmasını belirtiyorum." ifadesini kullandı.

WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini dün kabul ettiği bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.

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Küba'dan Wagner krizi ile mücadele eden Putin'e destek mesajı
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