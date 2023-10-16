Kudüs sokaklarında neler yaşanıyor? Atv muhabiri Mescid-i Aksa’dan izlenimlerini aktardı

İsrail ile Hamas arasında yaşanan gerilim 10. gününe girdi. Bölgede tansiyon giderek yükselirken Atv ekibi Müslümanlar ilk kıblesi olma özelliğin taşıyan Mescid-i Aksa'dan canlı yayın gerçekleştirdi.

Kudüs sokaklarında neler yaşanıyor? A Haber Mescid-i Aksa'da

"FİLİSTİNLİLER BURAYA GİRERKEN BİRÇOK ZULME UĞRUYOR"

Atv ekibinden Özlem Aktay, bölgedeki son durumu aktardı. Özlem Aktay'ın Mescid-i Aksa'dan aktardıkları şöyle:

"Biz Atv ekipleri olarak birçok aramadan ve güvenlik noktasından geçtikten sonra Mescid-i Aksa'ya giriş yaptık. Kubbetü's Sahra'nın karşısında Mescid-i Aksa yer alıyor. Cemaat namazdan sonra avluda oturuyor. Bizim Türkiye'den geldiğimizi öğrenince selamlaştılar. Mescid-i Aksa, Müslümanlar için oldukça kıymetli bir nokta. Mekke'den önceki kıblemiz burası. Filistinliler buraya girerken birçok zulme uğruyor.

"FİŞLE BİRLİKTE BURAYA ALIYORLAR"

Cuma günleri burada çok yoğun gösteriler oluyor. İsrail askeri maalesef kimsenin girmesine izin vermiyor. Sadece 40 yaşın üstündekiler alınıyor. O da sınırlı miktarda. Fiş veriliyor ve o fişle birlikte buraya alıyorlar. Bir utanç fişi ve o olmadan içeri girilmiyor. ATV – A Haber olarak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'dayız. Biraz önce biriyle konuştuk kendisine 6 ay boyunca mescide girme yasağı getirilmiş. Neden diye sorduk.