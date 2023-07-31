Kuran’a saygısızlığa ortak tavır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, İsveç ve Danimarka'da Kuran-ı Kerim'i hedef alan provokasyonlara ilişkin "İsveç Başbakanı'nın açıklamasında '2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra en ciddi güvenlik durumunu yaşıyoruz' ifadesini kullanıyor ki bu önemli. Kendi ülkenizde bu kadar hassas konuda provokasyon yapılmasına izin vermeniz ve kendi kurduğunuz sistemin bunu engelleyememesi aslında bir devletin kurumlarıyla beraber varoluşuyla ilgili birtakım soru işaretlerini beraberinde getiriyor" dedi.Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca "Hafta sonu Danimarka ve İsveç ile yaptığımız telefon görüşmeleri önemli; talep onlardan geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerin sırf bu konu merkezli toplanıyor olması esas itibarıyla büyük bir diplomatik mesajdı. Önemli olan İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin bu konudaki ortak çalışmalarını devam ettirmesi ve ortak tavırlarını sistematik bir şekilde ortaya koyması. Bu telefon görüşmelerinin arkasından her iki ülke de bakanlık düzeyinde değil; hükümet düzeyinde yazılı açıklama yaptı. Bu sorunun ortaya çıkardığı potansiyel zararları ve tehditleri görmeye başladıklarını anlıyoruz" dedi. "Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir" diyen Fidan "Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır. Dolayısıyla Azerbaycan, hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır ve almak da en büyük egemenlik haklarından biridir" dedi.Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Kuran-ı Kerim yakma eylemlerinin ülkeye olumsuz etki ettiğini vurgulayarak, hükümetin bu eylemlerin engellenmesi konusunda yollar arayacağını açıkladı. İsveç'ten de geçtiğimiz günlerde İslam'a yönelik alçak saldırıların önüne geçilmesi için yasa değişikliği hazırlığının yapıldığı duyurulmuştu.