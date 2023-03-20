Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında yanına çekmek istediği Çin'den Moskova'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirildi. Dünya basını Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya lideri Vladimir Putin ile bugün yapacağı görüşmelere "Küresel dengeleri sarsacak ziyaret" yorumunu yaptı. Şi, Mao Zedong'dan sonra bir ilke imza atarak üçüncü dönem devlet başkanlığına seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyareti için Moskova'ya gitti. Şi ayrıca, Ukrayna saldırılarının başlamasından sonra ilk kez Rusya'yı ziyaret etmiş oldu.Çin liderini havalimanında Rusya Başbakan Yardımcısı karşıladı. Batı medyası Putin'in Çin'in desteğine olan ihtiyacına rağmen Rusya diplomasi geleneğini bozmayarak devlet başkanı olarak karşılamaya kendisinin gitmediğinin altını çizdi. "Ziyaretimin Rusya ile ilişkilerin gelişmesine yeni bir ivme kazandıracağına eminim" diyen Şi, "BM merkezli uluslararası sistemi kararlı bir şekilde savunmaya hazır olduklarını" vurguladı. Rusya ziyareti 3 gün sürecek olan Şi, daha önce Ukrayna savaşının bitirilmesine yönelik 12 maddelik bir barış planı sunmuştu. ABD'nin karşı çıktığı bu barış planı, Putin ile Şi'nin görüşmelerinde yeniden masaya gelecek. İki liderin "kapsamlı ortaklığı derinleştirme" konulu bir anlaşma imzalamaları bekleniyor. İngiliz basınındaki yorumlarda Çin liderinin gezisinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hakkında yakalama kararı çıkarılan Putin'e açık bir destek olduğu belirtildi.BU ziyaret Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in başkanlığı süresince Rusya'ya yaptığı 9'uncu gezi oldu. En çok merak edilen konuların başında Pekin yönetiminin Rusya'ya silah desteği verip vermeyeceği oldu. Çin, Ukrayna savaşında şimdiye kadar tarafsız davranmıştı. ABD yönetiminden olası bir desteğin sonuçlarının ağır olacağı konusunda açıklamalar gelmişti.