Küresel ısınma insan beynini de küçülttü

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, küresel ısınmanın insan beynini küçülttüğünü ortaya koydu. California eyaletindeki Doğa Tarihi Müzesi'nden uzmanlar, 50 bin yıllık bir süreyi kapsayan iklim kayıtlarını ve insan kalıntılarını analiz etti. Çalışmada 298 insan örneğinin beyin boyutu, küresel sıcaklık, nem ve yağış doğrultusunda incelendi. Veriler ortalama beyin boyutunun iklimin daha ılıman olduğu zamanlarda havanın soğuduğu döneme göre önemli ölçüde küçüldüğünü gösterdi. 11 bin yıl önce sona eren Pleistosen dönemin geç evrelerine doğru ortalama sıcaklıkların sürekli düştüğü son buzul çağı yaşandı. Yaklaşık 11 bin yıl önce başlayan ve bugün halen devam eden Holosen devrindeyse ortalama sıcaklıklar yükseldi. Analiz, bu iniş çıkışlı yıllarda insanların beyinlerinin de değişime uyum sağlamak için değiştiğini gösteriyor. Verilere göre ortalama beyin boyutunda Holosen boyunca yüzde 10.7 küçülme meydana geldi.