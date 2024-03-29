Küresel sistem Gazze kasabı’nı durduramıyor

Siyonist İsrail rejiminin Gazze Şeridi'nde 175 gündür sürdürdüğü saldırılarda son 24 saatte 71 Filistinli daha hayatını kaybetti. Katil İsrail'in Gazze soykırımlarını belgelemeyen uluslararası kurum ve kuruluş neredeyse kalmadı.Uluslararası Af Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Oxfam, UNICEF ve birçok kurum İsrail'in vahşetini defalarca kez belgeledi.BM raportörleri her gün "İsrail soykırım yapıyor" raporu açıklıyor.Hatta uluslararası ilişkilerde bağlayıcı kararlar alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de ateşkes kararı aldı.Son olarak Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) soykırım davasında da İsrail'e karşı yeni kararlar çıktı.UAD'nin kararında "İsrail acilen Gazze'ye insani yardım gönderilmesine izin vermeli" denildi.Birleşmiş Milletler'in en üst yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gıda ve diğer temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılması nedeniyle artık bölgede kıtlık başladığını belirterek, İsrail'in engelsiz insani yardım konusunda gerekli ve etkin önlemleri bir an önce alması gerektiğine karar verdi.Tüm bu raporlara ve alınan kararlara rağmen Gazze Kasabı olarak bilinen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise katliamlarına doymuyor. BM'nin ateşkes kararından bu yana 250'den fazla Filistinliyi öldürdüler.Uluslararası Adalet Divan'ın 26 Ocak 2024'teki tedbir kararına rağmen katil İsrail, Gazze Şeridi'nde, o tarihten bu yana daha öncekilere ek olarak 6 bin 600'den fazla Filistinlinin daha ölümüne yol açtı.İSRAİLmedyasına göre Mossad'ın Gazze'de anlaşma olasılığı önerisini Netanyahu reddetti. Gazze Kasabı Netanyahu ayrıca İsrail ordusunun "Refah'a girmeye hazırlandığını" söyledi. "Gazze Şeridi'nin kuzeyini ve Han Yunus'u fethettik" diyen İsrail Başbakanı Netanyahu, bundan sonra Refah kentine kara saldırısının geleceğini kaydetti.