Küstah paylaşım! Fransız dergisinin hadsiz başlığı çizmeyi aştı

Daha önce de küstah paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme gelen Fransız dergisi Le Point, yine skandal bir kapakla gündeme geldi. Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in birbirilerine baktıkları bir fotoğrafa yer veren dergi, başlığı 'şeytan ruhlu insanlar' olarak attı.

YORUMLARA YER VERDİLER

İftiralarla oldu haberde Başkan Erdoğan ile Putin'in 20 yıldır rakipsiz olduğu ve jeopolitik dengeyi yeniden tanımlayan bir ilişki geliştirdiği ifade edildi.