Küstah saldırıya küresel tepki

İsveç'te başlayıp Hollanda'ya sıçrayan Kuran-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırılara küresel tepkiler çığ gibi büyüyor. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, söz konusu küstah eylemleri lanetleyerek bunlara izin verilmesini de kınadı.New York kentinde bir araya gelen Türk toplumu,Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılmasını protesto etti. Türk toplumu üyelerinin yanı sıra bazı Arap ve Süryani vatandaşların da desteğiyle, Kuran yakma eylemi, New York'taki İsveç Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Kuran-ı Kerim yakılması "son derece saygısızca bir eylem" olarak nitelendirildi.Batı Trakya'da Türk kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan açıklamada, "İslam'a ve Müslümanlara karşı bu ve benzeri hakaretler içeren eylemleri alışkanlık haline getiren İsveç'te, Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'in yakılmasını telin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.Başkent Amman'da protesto yürüyüşü yapıldı. İsveç Büyükelçiliği yakınında düzenlenen gösteriye katılan protestocu grubu, "Kuran'ımız düsturumuz, feda olsun ruhlarımız" sloganı attı.Başkent Sana'daki Yemen Kapısı Meydanı'nda düzenlenen protestoya katılan binlerce gösterici, İslami sembollere ve kutsallara hakaret edilmesine karşı sloganlar atarak, Müslümanlara, bu tür saldırılara karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu.Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında çirkin eylemler kınandı ve bunun ifade özgürlüğüyle alakası olmadığı belirtildi. Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan da "İsveç hükümetinin, Kuran-ı Kerim'in yakılmasına izin vermesini şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.Gazze kentinde küstah eylem protesto edildi. Gösteriye, Filistinli çocuklar da katıldı.